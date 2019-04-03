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Сергей Костицын не поможет Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сергей Костицын не поможет Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал подготовку команды к чемпионату миру в первом дивизионе. Турнир пройдёт с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане.

«Стась и Шинкевич? Связывался с ними буквально две недели назад. В том числе и со Стасенко. Сразу скажу, что на него не рассчитываю. У Николая операция на колене. Братья Костицыны? Никакой новой информации относительно их нет. Сергей перенёс операцию, уже не поможет, Андрей ходит на процедуры.

Когда ждать первого раунда отсева? После матчей с россиянами? Сейчас я в такой ситуации… Надо просто посмотреть на ребят, в каком они состоянии. Ещё рано. К кому-то есть вопросы по функциональной подготовке. Игроки сделали тесты, кого-то отпустим играть за третье место.

Есть ли понимание, кто будет капитаном в матчах против олимпийской сборной России? Да. Но пока не скажу. Сейчас один человек должен подъехать… Капитаном будет динамовец», — цитирует Сидоренко «Прессбол».

Сидоренко — о сборной Беларуси на ЧМ-2019: по Стасю и Шинкевичу есть вопросы
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