Давыдов: Тарасов — черновой тренер. Такие, как Чернышёв, рождаются раз в сто лет

Легендарный защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов в день своего 80-летия поделился воспоминаниями о начале карьеры и сравнил легендарных тренеров — Аркадия Чернышёва и Анатолия Тарасова.

«В 1956 году меня, Володю Юрзинова и вратаря Володю Чинова взяли из молодёжного состава «Динамо» в команду мастеров. Я был нападающим, выходил с Юрзиновым в одной тройке – он в центре, я на фланге. И тут Аркадий Иванович Чернышёв перевёл меня в защиту. Во время поездки на Урал заболел Виталий Косарев. В строю оставались всего три защитника – Павел Жибуртович, Николай Карпов и Виктор Тихонов. За сутки до матча мне объявили, что я буду играть в защите. Обиду мою словами не передать. Мечтал ведь голы забивать. Да и не знал, как шайбу отнимать, разрушать, да и вообще что делать. Поэтому встал на дыбы: «Аркадий Иваныч, если я не нужен, то отправьте меня в Москву».



Накануне после матча в Перми ко мне подкатили купцы или скауты, как их теперь называют: «Ты слишком молод, в «Динамо» тебе не закрепиться. Чем протирать штаны на лавке, давай к нам. Играть будешь и заработаешь больше, чем в Москве. А в «Динамо» через пару лет вернёшься». Это предложение вскружило мне голову, вот и возразил я тренеру. Чернышёв поступил мудро: «Вон отсюда. Иди и готовься к игре. Кто ты такой, чтобы за меня решать? Мальчишка!»



Только потом я понял, что Аркадий Иваныч разглядел во мне задатки защитника. Поставил в пару к Жибуртовичу, он быстро меня натаскал. Если бы не Чернышёв, так и остался бы я форвардом и, вероятно, не добился бы успехов. Горжусь, что всю карьеру – и в «Динамо», и в сборной — я прошёл под руководством Аркадия Ивановича. Такие тренеры рождаются раз в сто лет.



А Тарасов Анатолий Владимирович – блестящий черновой тренер. Интересные тренировки, нагрузки приличные. Но руководил игрой импульсивно. Если что не так, тасовал состав. Аркадий Иванович в таких ситуациях не суетился, не порол горячку. На Олимпиаде в Гренобле проигрывали чехам, так Тарасов запел «Интернационал». Мы уже выходили из раздевалки… Кстати, не помогло. Проиграли 4:5», — цитирует Давыдова официальный сайт КХЛ.