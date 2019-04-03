Коваленко: можно подумать, чтобы аренда применялась лишь к игрокам до 23 лет

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение совета директоров о создании специальной комиссии, которая изучит возможность возвращения института аренды.

«Продолжаю считать, что в нынешних условиях у аренды в КХЛ больше плюсов, чем минусов. Прежде всего она будет полезна для молодых игроков и в целом для тех клубов, в которых налажена работа по воспитанию юных хоккеистов. Когда таких клубов в КХЛ будет два десятка, то, наверное, отношение к аренде можно будет пересмотреть. Но на данном этапе она предоставит молодёжи дополнительные шансы проявить себя и запустить свои карьеры. В 20-22 года игровая практика на уровне КХЛ — это решающий фактор роста.

Наверное, здесь нужно искать разумные компромиссы. Квоты, цензы и лимиты — дело всегда спорное, но в данном случае можно подумать о том, что аренда должна применяться лишь к игрокам, условно, до 23 лет. Для нас, как для профсоюза, очень важен рост наших хоккеистов. Мы ведём их в МХЛ и видим, что довольно часто при переходе в КХЛ таланты теряются. С любой мерой, которая систематизирует и упростит этот процесс, профсоюз согласится", — цитирует Коваленко Russia-Hockey.