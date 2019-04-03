Карлссон: не боюсь получить новую травму. Это не мой метод подготовки к играм

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал ход восстановления после травмы.

«Всё осталось в прошлом, проблем не будет. Всё хорошо. Не думаю, что это станет проблемой на данном этапе. Я давно играю и знаю, что, если есть возможность, я буду играть и буду делать всё для успеха в плей-офф. Это как раз такой случай. Я не боюсь получить новую травму или усугубить старую. Это не мой метод подготовки к играм, особенно на этом этапе. Месяц назад я сказал, что буду готов к плей-офф. С тех пор ничего не изменилось», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.

Двукратный обладатель приза Норриса, набравший 45 (3+42) очков в 52 играх, уже пропустил девять матчей с 19 января по 14 февраля из-за травмы паха. 16 февраля он вернулся в состав и после этого принял участие ещё в четырёх играх. 23 февраля Карлссон повторно повредил пах.