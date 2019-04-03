Гуськов: цена победы в паре ЦСКА — СКА будто намного выше, чем в финале Востока

Эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между СКА и ЦСКА (1-2).

«В третьем матче серии настрой у СКА был совершенно другой, нежели в московских играх. Фактор своего поля играет важную роль. Плюс нельзя забывать про тот момент, что третья встреча в серии стояла особняком, потому что никто из СКА не хотел счёт 0-3, с которого практически невозможно отыграться. Настрой был сумасшедший, это было видно с первых секунд игры и до последней минуты. СКА сыграл намного агрессивнее и продуктивнее, хорошо было видно, как питерцы держали темп и создавали опасные моменты. Были и рискованные эпизоды, как подключение защитников практически на пятак, но это всё оправдалось.

ЦСКА весь сезон играет от печки, надеется на свою оборону, на Илью Сорокина. Но у них есть главная атакующая сила – это звено Линдена Вея. И я хочу сказать, что в третьем матче эта тройка выглядела не совсем ярко, и это заслуга игроков СКА. Питерцы не подстраивались под неё каким-то конкретным звеном, но всё-таки сумели обезвредить это сочетание. За исключением одного момента, когда выручил Шестёркин.

Тяжело сказать, чего ждать от четвёртой игры. СКА в шаге от того, чтобы начать серию с нуля. ЦСКА однозначно не будет форсировать события, поэтому думаю, что команды сыграют ещё более аккуратно. И очень интересно, как начнут встречу хозяева площадки.

Не стал бы конкретно говорить, что финал Запада уступает в зрелищности Восточному. Там просто более открытый хоккей, а в «армейском» дерби, такое ощущение, цена победы намного выше. Не хочу обижать противостояние «Авангарда» и «Салавата», но битва СКА и ЦСКА настолько велика, что здесь серия идёт не для красоты. На карту поставлено буквально всё», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.