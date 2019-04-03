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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — ЦСКА: Сорокин пропустил две шайбы за 50 секунд и был заменён на Юханссона

СКА — ЦСКА: Сорокин пропустил две шайбы за 50 секунд и был заменён на Юханссона
Хоккей / КХЛ

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин досрочно закончил четвёртый матч серии финала Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вратарь пропустил две шайбы в третьем периоде за 50 секунд. В первом случае его огорчил Никита Гусев, во втором — Сергей Плотников. Вместо Сорокина на лёд вышел Ларс Юханссон, дебютирующий в нынешнем розыгрыше плей-офф.

СКА

Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук

ЦСКА

Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт
Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин

Посмотреть видео гола Плотникова можно на официальном сайте КХЛ.

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