СКА — ЦСКА: Сорокин пропустил две шайбы за 50 секунд и был заменён на Юханссона

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин досрочно закончил четвёртый матч серии финала Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Вратарь пропустил две шайбы в третьем периоде за 50 секунд. В первом случае его огорчил Никита Гусев, во втором — Сергей Плотников. Вместо Сорокина на лёд вышел Ларс Юханссон, дебютирующий в нынешнем розыгрыше плей-офф.
СКА
Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук
ЦСКА
Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт
Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин
Посмотреть видео гола Плотникова можно на официальном сайте КХЛ.