СКА — ЦСКА: Сорокин пропустил две шайбы за 50 секунд и был заменён на Юханссона

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин досрочно закончил четвёртый матч серии финала Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Вратарь пропустил две шайбы в третьем периоде за 50 секунд. В первом случае его огорчил Никита Гусев, во втором — Сергей Плотников. Вместо Сорокина на лёд вышел Ларс Юханссон, дебютирующий в нынешнем розыгрыше плей-офф.

СКА



Шестёркин (Хелльберг)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук



ЦСКА



Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт

Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов

Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин

Посмотреть видео гола Плотникова можно на официальном сайте КХЛ.