Плотников: СКА сломал Сорокина? Этот вопрос уже был, или что вы имеете в виду?

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги четвёртого матча серии финала Запада с ЦСКА (3:1, 2-2 в серии).

«Сложно сказать, что происходит в первых периодах. Вроде нормально начинаем матч, а потом как-то сбавляем. Возможно, нам не хватает быстрого первого гола, из-за этого игра замедляется. Это не на руку нам. Будем сейчас разговаривать, чтобы играли от первой до последней минуты на полную. Понимаем, что только вместе можем пройти эту команду.

Если бы засчитали вторую шайбу, то шансов бы уже не было? Всегда есть шанс. Вы видите, что мы горели в серии — 0-2, сейчас 2-2. Мы не останавливались ни на секунду и верили в свою победу. Знали, что дома нам помогут трибуны. Мы это доказали. Не забил в пустые ворота? Прицел, наверное, сбился. Оставил на следующую игру.

Мы морально сломали Сорокина? А это тот же вопрос, что уже был после прошлого матча? Или вы имеете в виду что-то другое? Надломили психологически или сломали в прямом смысле? Такие вопросы иногда задают, что приходится по-другому отвечать. Мы забили три гола, это хорошо. Обычно было один или два.

С 25-го числа ждал гола, чтобы вот так отпраздновать. Пока жена позволяет мне спать», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.