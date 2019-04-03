Вей: Прохоркин стал большим усилением для СКА

Нападающий ЦСКА Линден Вей подвёл итоги четвёртого матча серии финала Западной конференции КХЛ со СКА (1:3, 2-2 в серии). Пятая игра состоится в Москве 5 апреля.



«Они отыгрались, смогли больше атаковать, давили. Сорокин играл очень хорошо, из-за него мы ещё в этой серии. Для СКА Прохоркин стал большим усилением, моё звено играло не лучшим образом в последних двух матчах. Если мы хотим победить, нам надо лучше обороняться, а также создавать больше моментов в атаке.



Сейчас ЦСКА возвращается домой, там мы чувствуем себя очень комфортно, там у команды отличная поддержка. Это хорошая серия, мы знали, что она не будет короткой и простой. Надо найти свою игру», — передаёт слова Вея корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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