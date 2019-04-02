Петренко: ЦСКА играет в скучный хоккей из прошлого, чуть что — садятся в оборону

Олимпийский чемпион Сергей Петренко выразил уверенность, что в финале Западной конференции ЦСКА — СКА для выявления победителя будут проведены все семь матчей.



«После вчерашней победы питерцев уверен, что в финале Запада будут все семь игр. Меня приятно удивила команда СКА, которая полностью по сравнению с играми в Москве сумела перестроить свою игру. Питерцы стали больше бросать по воротам, добавили в силовой борьбе, стали лезть на пятак, закрывать видимость вратарю. В общем, исход третьего матча серии вполне закономерен. А посмотрите, с какой самоотдачей играли игроки Санкт-Петербурга!



«ЦСКА же пока играет в скучный хоккей. Мы привыкли к активной игре «армейцев». А сейчас чуть что — садятся в оборону. Это хоккей прошлого, его трудно назвать современным.



Что касается судейства, то для меня удивительно объяснение КХЛ по моментам в первой и третьей играх. В первой, когда забивал Кетов, на пятачке находился Белов, но никакого нарушения с его стороны не было. Вчера, когда забивал Якупов, тоже что-то усмотрели. Хоккей теряет зрелищность. Нынешним вратарям «на чистом льду» не забить. Поэтому есть специальные схемы, когда игрок на пятачке закрывает видимость вратарю. Что, теперь на пятачке перед воротами игрок атакующей команды не имеет права находиться? Какой-то бред. В НХЛ подобные голы бы засчитали.



То, что серия будет ещё долгой, у меня сомнений нет. Встречаются две самые сильные команды КХЛ. И пусть на меня не обижаются клубы с «Востока» – «Авангард» и «Салават Юлаев», но Кубок Гагарина выиграет представитель «Запада», — сказал Петренко «Чемпионату».

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