Никита Гусев вышел на второе место в списке бомбардиров СКА в КХЛ

СКА встречался с ЦСКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Нападающий питерских «армейцев» Никита Гусев отметился точным броском при счёте 1:1. Форвард забросил победную шайбу, реализовав численный перевес. Гусев набрал 316-е очко и вышел на второе место в рейтинге бомбардиров СКА. Он уступает лишь Илье Ковальчуку (370), выступающему в Национальной хоккейной лиге.

Московский клуб открыл счёт на 14-й минуте стараниями Михаила Науменкова. Позже ЦСКА забросил вторую шайбу, но арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора. Во втором периоде питерская команда восстановила равновесие благодаря точному броску Николая Прохоркина, забившего во второй игре подряд. В третьем периоде Гусев реализовал численный перевес, а Сергей Плотников отличился броском с лицевой линии. После этого тренерский штаб ЦСКА заменил голкипера Илью Сорокина на Ларса Юханссона.

СКА снова должен был проиграть. Его спас борт, а потом бросил Прохоркин И счёт в серии уже равный – 2-2.

Посмотреть видео гола Гусева можно на официальном сайте КХЛ.