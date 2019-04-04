«Нефтехимик» объявил о расставании с Сергеевым, Здуновым и Аркаловым

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторгнул контракты с нападающими Ильей Аркаловым и Павлом Здуновым, а также с защитником Андреем Сергеевым, информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

В сезоне-2018/19 25-летний Аркалов провёл 42 игры в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка. 27-летний Здунов в нынешнем чемпионате выходил на лёд в 53 матчах и также набрал 4 (2+2) очка.

28-летний Сергеев принял участие в 43 встречах, отметившись тремя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. Андрей выступал за «волков» с сезона-2015/16

«Нефтехимик» благодарит хоккеистов за совместную плодотворную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.