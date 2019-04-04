Гинек Зогорна перейдёт в «Амур», его брат Томаш продлил контракт с клубом

Как стало известно «Чемпионату», чешский нападающий Гинек Зогорна в межсезонье пополнит состав «Амура». В Хабаровске уже играет его брат Томаш, который в свою очередь продлил соглашение с «тиграми».

В минувшей регулярке Томаш забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач в 62 матчах при показателе полезности «0». 31-летний нападающий выступает за «Амур» с сезона-2015/16 и является лучшим бомбардиром в клубной истории в КХЛ.

28-летний Гинек в этом сезоне защищал цвета финского «Пеликанс». В 48 матчах регулярного чемпионата он набрал 39 (14+25) очков, также в его активе 2 (2+0) очка в 6 матчах плей-офф.

Отметим, что в сезоне-2018/19 на этапах Евротура за чешскую сборную братья Зогорна выступали в полном составе, включая самого младшего из них Радима.

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