Житник: вывести Ковальчука на демарш Шипачёва — это бизнес «Лос-Анджелеса»

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал ситуацию с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком.

«Неприятная, но в принципе не редкая для НХЛ история. Многие возрастные игроки в неё попадают. Кстати, в 2008 году и я через что-то подобное прошёл — тоже в 36 лет и, в общем-то, на глазах у Ильи Ковальчука. Это был мой последний сезон в „Атланте“ и в НХЛ. Как и нынешний „Лос-Анджелес“, мы тоже очень слабо начали чемпионат — с шести поражений. И это после сезона, в котором „Атланта“ впервые в своей истории вышла в плей-офф. Перед длительным гостевым турне ко мне подошёл тренер и сказал, что я не буду участвовать в поездке и имею возможность отдохнуть. В итоге последние 15-20 матчей сезона пропустил — только тренировался с командой.

Дальнейшие сценарии вряд ли совпадут. Ведь по окончании сезона в «Атланте» последний год моего контракта был выкуплен. В начале 2000-х клуб, выкупая год контракта, выплачивал две трети от оставшейся суммы — двумя чеками в месяц на протяжении двух последующих чемпионатов. То есть, подписав договор с московским «Динамо», я получал деньги и от «Атланты». Но теперь коллективное соглашение в НХЛ другое, насколько я знаю, отныне для игроков после 35 лет компенсация — стопроцентная, причём она учитывается при определении потолка зарплат. То есть «Лос-Анджелесу» нет смысла выкупать контракт.

Не удивлюсь, если клуб начнёт своеобразную психологическую войну, будет давить на нервы. То есть сокращать игровое время или вовсе отправлять в фарм-клуб. Как, например, в недавней истории с Вадимом Шипачёвым, который после очередной поездки в АХЛ сам разорвал контракт с «Вегасом» и лишился очень приличных выплат. Вывод на такой демарш — один из возможных сценариев. И тут тоже ничего личного — только бизнес. «Лос-Анджелеса»", — цитирует Житника Russia-Hockey.

«Наша встреча была ошибкой». «Вегас» готовит обмен Шипачёва Все эти отправки в фарм-клуб были не просто так.