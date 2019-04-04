Гинер: досадно, что «армейские» клубы играют между собой. Уверен в победе ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер на пресс-конференции поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между хоккейным ЦСКА и СКА. После четырёх матчей счёт равный — 2:2.

«Когда меня предупредили, что будут вопросы-ответы, я делал ставку, что первый вопрос будет про Влашича. Но вот дошли до хоккея. Мне досадно, что два „армейских“ клуба играют между собой. Но я уверен, что ЦСКА в этот раз выиграет серию», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В регулярном чемпионате команды четырежды встречались друг с другом, и во всех случаях победа доставалась команде Игоря Никитина. В Москве ЦСКА дважды обыграл СКА со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге победил со счётом 2:1 (Б) и 4:1. В декабре 2018 года московские «армейцы» обыграли питерцев на футбольном стадионе «Газпром Арена». Первые два матча серии плей-офф также остались за ЦСКА (2:1 и 3:1). В третьей игре СКА одержал победу со счётом 2:1 ОТ, в четвёртой питерские «армейцы» снова взяли верх (3:1).