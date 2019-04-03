«Разные правила для команд». ЦСКА устал играть против СКА в меньшинстве

ЦСКА вновь не смог ничего противопоставить СКА и проиграл второй матч в Петербурге. Серия возвращается в Москву при счёте 2-2. Главный тренер московских «армейцев» Игорь Никитин намекнул на большое количество удалений у своей команды. Сегодня ЦСКА пять раз играл в меньшинстве, в третьем матче СКА играл в большинстве дважды.

СКА снова должен был проиграть. Его спас борт, а потом бросил Прохоркин И счёт в серии уже равный – 2-2.

«Не успеваем учить правила, совершенно разные для разных команд»

— Что комментировать. Готовимся к следующей игре.

— Замена Сорокина с чем была связана? Травма или он поплыл?

— Да нет, 1:3 счёт, дали Ларсу почувствовать плей-офф и хотели встряхнуть команду. Всё нормально.

— Второй матч со СКА развивается по одинаковому сценарию. Есть объясение, почему так происходит игра?

— Мы в меньшинстве играем.

— Я имею в виду по счёту – первыми забиваете, потом пропускаете.

— Тяжело, столько меньшинства играть. Ребята устают, соперник играет против нас мастеровитый. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд. Ребята молодчики.

— Может быть, команда что-то потеряла помимо того, что играет в меньшинстве. После приезда в Питер начали менее остервенело играть.

— Вчетвером тяжело играть агрессивно, поэтому и играем менее остервенело.

— Первое звено пропускает и не забивает, а Прохоркин забил с 15 метров, не в большинстве.

— Здесь всё по делу, это хороший вызов для нашего первого звена. Почему нет.

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«Мы ищем ключи, ребята больше лезут на ворота»

Главный тренер СКА Илья Воробьёв, как всегда, не стал раскрывать секретов успеха своей команды.

— Удаления нас подвели. Первая смена была хорошей, потом большинство-меньшинство, немного с ритма выпали, но во втором и третьем периоде здорово сыграли.

— Были ли изменения по сравнению с московскими матчами?

— Я вам всё мог сказать, смысл? Были некоторые изменения.

— В финале 2017 года вы заявили «Да отдайте им этот кубок». Сейчас вы попали в зону комфорта, ощущаете это?

— Из какого года, 2017-го? Сейчас 2019-й. Давайте дальше.

— Первый раз при вас СКА трижды забросил ЦСКА. Как это получилось.

— Забросили, значит, молодцы. Мы ищем ключи, ребята больше лезут на ворота.

«СКА сломал Сорокина? Что вы имеете в виду?»

Нападающему СКА Сергею Плотникову напомнили о скандальном вопросе после второго матча серии, когда журналист в шутку предложил «сломать Сорокина», а также спросили о праздновании гола в честь рождения сына.

«Если вам проще сломать Сорокина, сломайте». Почему СКА не может забить Как петербуржцы ни стараются, вратарь ЦСКА не пропускает больше одной за матч.

— Что происходит с командой в первых периодах?

— Сложно сказать. Вроде наоборот, нормально начинаем матч, а потом как-то сбавляем. Возможно, нам не хватает быстрого первого гола, из-за этого игра замедляется. Это не на руку нам. Будем сейчас разговаривать, чтобы играли от первой до последней минуты на полную.

— Если бы засчитали гол Григоренко, то шансов бы уже не было отыграться?

— Всегда есть шанс. Вы видите, что мы горели 0-2 в серии, сейчас 2-2. Мы не останавливались ни на секунду и верили в свою победу. Знали, что дома нам помогут трибуны. Мы это доказали.

— Можно ли говорить, что сегодня морально сломали Сорокина?

— А это тот же вопрос, что уже был после прошлого матча? Или вы имеете в виду что-то другое? Надломили психологически или сломать в прямом смысле? Такие вопросы иногда задают, что приходится по-другому отвечать. Мы забили три гола, это хорошо. Обычно было один или два.

— Не интересно в пустые ворота забивать?

— Прицел, наверное, сбился. Оставил на следующую игру.

— Как долго ждали гола, чтобы показать люльку?

— С 25 числа ждал гола, чтобы вот так отпраздновать.

«Если Прохоркин будет правильно относиться к делу, это не предел»

Защитник СКА Антон Белов отметил игру Николая Прохоркина, набравшего 4 (2+2) очка в двух матчах.

— Впервые в сезоне забили ЦСКА три шайбы, как, за счёт чего?

— Когда-то это должно было произойти. Старались, играли в свою игру. Начали первый период без должной страсти, после первого поговорили и начали играть правильно. Моменты появились, использовали. Большинство вовремя сработало, меньшинство выстояло.

— После второго перерыва пошли перестановки в звеньях, наверное, и задание поменялось?

— У нас всё в зависимости от игрового момента варьируется. Сейчас на скамейке чуть поактивнее работа пошла. Нам нормально, мы привыкли в разных сочетаниях играть. Защитники постоянно выходят с разными тройками, наши нападающие стараются играть в одни звенья. У нас вторая смена, поэтому мы можем выбирать, кого выпускать.

— Кто вселился в Прохоркина, в прошлом матче победный гол и передача, сейчас гол и передача.

— Если Коля будет правильно относиться к делу, это не предел.

— А он неправильно относился?

— Сейчас всё хорошо.

— Когда увидим ваши голы?

— В самый важный момент всё будет.

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