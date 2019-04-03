«Разные правила для команд». ЦСКА устал играть против СКА в меньшинстве

ЦСКА вновь не смог ничего противопоставить СКА и проиграл второй матч в Петербурге. Серия возвращается в Москву при счёте 2-2. Главный тренер московских «армейцев» Игорь Никитин намекнул на большое количество удалений у своей команды. Сегодня ЦСКА пять раз играл в меньшинстве, в третьем матче СКА играл в большинстве дважды.
«Не успеваем учить правила, совершенно разные для разных команд»
— Что комментировать. Готовимся к следующей игре.
— Замена Сорокина с чем была связана? Травма или он поплыл?
— Да нет, 1:3 счёт, дали Ларсу почувствовать плей-офф и хотели встряхнуть команду. Всё нормально.
— Второй матч со СКА развивается по одинаковому сценарию. Есть объясение, почему так происходит игра?
— Мы в меньшинстве играем.
— Я имею в виду по счёту – первыми забиваете, потом пропускаете.
— Тяжело, столько меньшинства играть. Ребята устают, соперник играет против нас мастеровитый. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд. Ребята молодчики.
— Может быть, команда что-то потеряла помимо того, что играет в меньшинстве. После приезда в Питер начали менее остервенело играть.
— Вчетвером тяжело играть агрессивно, поэтому и играем менее остервенело.
— Первое звено пропускает и не забивает, а Прохоркин забил с 15 метров, не в большинстве.
— Здесь всё по делу, это хороший вызов для нашего первого звена. Почему нет.
«Мы ищем ключи, ребята больше лезут на ворота»
Главный тренер СКА Илья Воробьёв, как всегда, не стал раскрывать секретов успеха своей команды.
— Удаления нас подвели. Первая смена была хорошей, потом большинство-меньшинство, немного с ритма выпали, но во втором и третьем периоде здорово сыграли.
— Были ли изменения по сравнению с московскими матчами?
— Я вам всё мог сказать, смысл? Были некоторые изменения.
— В финале 2017 года вы заявили «Да отдайте им этот кубок». Сейчас вы попали в зону комфорта, ощущаете это?
— Из какого года, 2017-го? Сейчас 2019-й. Давайте дальше.
— Первый раз при вас СКА трижды забросил ЦСКА. Как это получилось.
— Забросили, значит, молодцы. Мы ищем ключи, ребята больше лезут на ворота.
«СКА сломал Сорокина? Что вы имеете в виду?»
Нападающему СКА Сергею Плотникову напомнили о скандальном вопросе после второго матча серии, когда журналист в шутку предложил «сломать Сорокина», а также спросили о праздновании гола в честь рождения сына.
— Что происходит с командой в первых периодах?
— Сложно сказать. Вроде наоборот, нормально начинаем матч, а потом как-то сбавляем. Возможно, нам не хватает быстрого первого гола, из-за этого игра замедляется. Это не на руку нам. Будем сейчас разговаривать, чтобы играли от первой до последней минуты на полную.
— Если бы засчитали гол Григоренко, то шансов бы уже не было отыграться?
— Всегда есть шанс. Вы видите, что мы горели 0-2 в серии, сейчас 2-2. Мы не останавливались ни на секунду и верили в свою победу. Знали, что дома нам помогут трибуны. Мы это доказали.
— Можно ли говорить, что сегодня морально сломали Сорокина?
— А это тот же вопрос, что уже был после прошлого матча? Или вы имеете в виду что-то другое? Надломили психологически или сломать в прямом смысле? Такие вопросы иногда задают, что приходится по-другому отвечать. Мы забили три гола, это хорошо. Обычно было один или два.
— Не интересно в пустые ворота забивать?
— Прицел, наверное, сбился. Оставил на следующую игру.
— Как долго ждали гола, чтобы показать люльку?
— С 25 числа ждал гола, чтобы вот так отпраздновать.
«Если Прохоркин будет правильно относиться к делу, это не предел»
Защитник СКА Антон Белов отметил игру Николая Прохоркина, набравшего 4 (2+2) очка в двух матчах.
— Впервые в сезоне забили ЦСКА три шайбы, как, за счёт чего?
— Когда-то это должно было произойти. Старались, играли в свою игру. Начали первый период без должной страсти, после первого поговорили и начали играть правильно. Моменты появились, использовали. Большинство вовремя сработало, меньшинство выстояло.
— После второго перерыва пошли перестановки в звеньях, наверное, и задание поменялось?
— У нас всё в зависимости от игрового момента варьируется. Сейчас на скамейке чуть поактивнее работа пошла. Нам нормально, мы привыкли в разных сочетаниях играть. Защитники постоянно выходят с разными тройками, наши нападающие стараются играть в одни звенья. У нас вторая смена, поэтому мы можем выбирать, кого выпускать.
— Кто вселился в Прохоркина, в прошлом матче победный гол и передача, сейчас гол и передача.
— Если Коля будет правильно относиться к делу, это не предел.
— А он неправильно относился?
— Сейчас всё хорошо.
— Когда увидим ваши голы?
— В самый важный момент всё будет.