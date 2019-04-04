Шохина — о женском ЧМ: главная цель для меня — медаль со сборной России

Нападающий женской сборной России Анна Шохина поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который для россиянок стартует завтра, 5 апреля.



«До старта чемпионата мира осталось совсем чуть-чуть, сегодняшняя тренировка была по сути финальным рывком. Поработали над ошибками, допущенными в товарищеском матче против Чехии. Отрабатывали компоненты, которые наигрывали на сборе в Новогорске и попытались использовать против чешек, но не везде получилось, кто-то забывал. Так вот сегодня проработали эти упражнения еще раз.



В целом всё здорово: тренируемся, настраиваемся. У нас отличная арена, удобные раздевалки и неплохой лёд. Плюс, хочется отметить Эспоо – приятный хороший город, солнечная погода, от этого настроение становится ещё лучше. Я думаю, что мы все готовы к чемпионату.



Главная цель для меня на предстоящий турнир — чтобы моя команда завоевала медаль. Ну и, конечно, чтобы я помогла ей в этом. Вот и всё.



Среди игроков соперников очень много знакомых лиц: и канадки, и американки, и финки. Даже среди тех же француженок, которые впервые выступят в высшем дивизионе чемпионата мира, есть девочки, с которыми я уже пересекалась — в тренировочном лагере IIHF, еще когда выступала за молодёжку», — цитирует Шохину официальный сайт ФХР.

