Источник: Вайсфельд отстранён от работы на матчах «Авангарда» по просьбе клуба

Известный функционер и экс-судья Леонид Вайсфельд не будет комментировать на телевидении ближайшие матчи серии хоккейного клуба «Авангард» и уфимского «Салавата Юлаева», сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации издания, отстранения Вайсфельда добилось руководство «Авангарда».



Сам специалист ситуацию не комментирует.



Леонид Вайсфельд ранее работал в «Салавате Юлаева» в должности генерального менеджера с 2015 по 2018 год. С 1990 по 2001 год он судил матчи чемпионатов СССР, СНГ, межнациональной хоккейной лиги и российского чемпионата. 11 раз входил в списки лучших арбитров страны. Трижды удостаивался почётного приза «Золотой свисток» как лучший арбитр России.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Вайсфельд: не понимаю, почему засчитали гол «Авангарда» в овертайме