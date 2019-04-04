Кошелев — о своём ударе справа: в Балашихе просто так не походишь

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев подвёл итоги финальной драки в игре с «Салаватом Юлаевым» (4:2, 3-1 в серии).



«Тренер не предупреждал, что такое может быть. Просто я вышел уже на меньшинство и подъехал на вбрасывание. Обратил внимание, что у них на лёд вышел игрок, который всю игру не играл. Сразу понял, что ребята не играть вышли. Он ещё и намекнул мне, мол, давай. Ну хорошо, давай.



Красивый удар справа? В Балашихе просто так не походишь. Я знаком с Дамиром с детства? Это никак не связано с Рыспаевым», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, но в следующие 20 минут было заброшено сразу пять шайб. Преимущество оказалось за командой гостей, в составе которой голами отметились Сергей Шумаков и оформивший дубль Илья Михеева. У «Салавата» точные броски в актив записали Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков. В концовке уфимский защитник Павел Коледов забил в свои ворота, шайбу записали на Дениса Зернова.

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