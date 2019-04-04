Гиматов: тренеры решили дать бой «Авангарду», чтобы они рано не радовались

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:4, 1-3 в серии).



«Отличная игра, плей-офф, накал. Нам нравятся такие игры. Продолжаем, бой еще не проигран. Концовка получилась эмоциональной. Проиграли игру, но не проиграли бой. Главное, не проиграли душой. В следующей игре продолжим играть на победу.



Моё удаление из-за столкновения с вратарем? Я никогда таким специально не занимался, на улитке коньки немного ушли. В третьем периоде не играл практически, в концовке выпустили со Скориковым.



Тренеры сказали, надо дать бой сопернику? Ну да, чтобы они рано не радовались. Мы едем только ради победы. Кто знает, какая пятая игра будет, это война, наверное», – передаёт слова Гиматова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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