Цулыгин — о конфликте Хартикайнена и Емелина: это плей-офф, летом успокоятся

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после четвёртой игры с «Авангардом» (2:4, 1-3 в серии) поделился мнением о стычках между Теэму Хартикайненом и Алексеем Емелиным.



«Не пора ли успокоиться Хартикайнену и Емелину? Как успокоиться? Идёт плей-офф, люди играют, борются, бьются. Они показывают то, что умеют. Оба показывают свои сильные стороны. Они успокоятся летом, когда сезон закончится.



Была ли ставка на то, чтобы выиграть первый период? Естественно. Ключевой момент – когда играли «4 на 3». Если бы смогли забить, всё могло бы повернуться в другую сторону. Были моменты, здорово сыграл Бобков. В обороне защитники заблокировали много бросков», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Падение Емелина после толчка Хартикайнена. Это симуляция?