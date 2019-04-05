Передача Малкина помогла «Питтсбургу» прервать серию «Детройта» из 6 побед

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1. Прервалась серия «красных крыльев» из шести побед.

В составе победителей по три очка набрали Фил Кессел (2+1) и капитан команды Сидни Кросби (1+2). Ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля. У «Детройта» отличился Мэтт Пампел.

На счету вернувшего в состав «Питтсбурга» после травмы Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «+1» и 2 броска в створ за 18.50 на льду.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» одержал волевую победу над «Оттавой Сенаторз» — 5:2. «Клинки» прервали серию из восьми поражений. Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джек Айкел, набравший 3 (1+2) очка.