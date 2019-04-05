Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» прервать серию «Детройта» из 6 побед

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» прервать серию «Детройта» из 6 побед
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1. Прервалась серия «красных крыльев» из шести побед.

В составе победителей по три очка набрали Фил Кессел (2+1) и капитан команды Сидни Кросби (1+2). Ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля. У «Детройта» отличился Мэтт Пампел.

На счету вернувшего в состав «Питтсбурга» после травмы Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «+1» и 2 броска в створ за 18.50 на льду.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» одержал волевую победу над «Оттавой Сенаторз» — 5:2. «Клинки» прервали серию из восьми поражений. Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джек Айкел, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 1
2:1, 1:0, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Пампел (Гронек, Хиросе) – 07:35 (5x5), 1:1 – Гюнцель (Мяяття, Кросби) – 10:43 (5x5), 2:1 – Кессел (Кросби, Хёрнквист) – 18:18 (5x4), 3:1 – Кессел (Малкин) – 35:32 (5x5), 4:1 – Кросби (Кессел, Хёрнквист) – 46:36 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
5 : 2
1:2, 2:0, 2:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дюклер (Сеси, Балцерс) – 02:03 (5x5), 1:1 – Олофссон (Далин, Айкел) – 08:40 (5x4), 1:2 – Пажо (Бёдкер, Веронно) – 09:10 (5x5), 2:2 – Окпосо (Шири, Ристолайнен) – 26:12 (5x4), 3:2 – Райнхарт (Айкел) – 28:26 (5x5), 4:2 – Айкел (Олофссон, Райнхарт) – 51:06 (5x5), 5:2 – Поменвиль – 52:57 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент