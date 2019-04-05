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Передача Задорова помогла «Колорадо» одержать волевую победу над «Виннипегом»

Передача Задорова помогла «Колорадо» одержать волевую победу над «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома в овертайме одержал волевую победу над «Виннипег Джетс» — 3:2.

По итогам первого периода канадская команда повела со счётом 2:0. Отличились Марк Шайфли и Николай Элерс. На 26-й минуте Тайсон Бэрри сократил отставание. В середине третьего игрового отрезка Карл Сёдерберг восстановил равновесие. Победу «Колорадо» в овертайме принёс Эрик Джонсон.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова результативная передача, 4 силовых приёма и 3 блок-шота за 18.44 на льду (0.55 – в меньшинстве). У Дмитрия Куликова бросок в створ, силовой приём и блок-шот за 15.15.

«Колорадо» одержал четвёртую победу в пяти матчах и забронировал место в плей-офф в Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 2
0:2, 1:0, 1:0, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Коннор, Бафлин) – 10:12 (5x5), 0:2 – Элерс (Труба, Перро) – 17:50 (5x5), 1:2 – Бэрри (Задоров, Уилсон) – 25:17 (5x5), 2:2 – Сёдерберг (Джост, Жирар) – 50:35 (5x5), 3:2 – Джонсон (Маккиннон) – 61:49 (3x3)
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