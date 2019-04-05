Передача Задорова помогла «Колорадо» одержать волевую победу над «Виннипегом»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома в овертайме одержал волевую победу над «Виннипег Джетс» — 3:2.

По итогам первого периода канадская команда повела со счётом 2:0. Отличились Марк Шайфли и Николай Элерс. На 26-й минуте Тайсон Бэрри сократил отставание. В середине третьего игрового отрезка Карл Сёдерберг восстановил равновесие. Победу «Колорадо» в овертайме принёс Эрик Джонсон.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова результативная передача, 4 силовых приёма и 3 блок-шота за 18.44 на льду (0.55 – в меньшинстве). У Дмитрия Куликова бросок в створ, силовой приём и блок-шот за 15.15.

«Колорадо» одержал четвёртую победу в пяти матчах и забронировал место в плей-офф в Западной конференции.