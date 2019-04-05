Реакция игроков «Каролины» на первый выход в плей-офф за последние 10 лет

«Каролина Харрикейнз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1. В составе победителей отличились Уоррен Фёгеле, Джастин Фолк и Нино Нидеррайтер.

«Харрикейнз» набрали 97 очков в 81 игре и примут участие в Кубке Стэнли впервые с 2009 года, когда они дошли до финала конференции.

Реакцию игроков «Каролины» на исторический выход в плей-офф также можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.

«Питтсбург Пингвинз» с 99 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» (97) – седьмая. На последнюю путёвку на Востоке претендуют «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс». У обоих клубов по 94 очка, но «канадцы» провели на матч больше.