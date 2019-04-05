Тригубчак опубликовала снимок топлес в честь выхода «СЮ» в финал Востока

Бывшая участница Ice Girls «Салавата Юлаева», хоккейный корреспондент Ульяна Тригубчак исполнила обещание сделать откровенную фотосессию, если подопечные Николая Цулыгина выйдут в финал Восточной конференции.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Тригубчак.

Уфимская команда во втором раунде Кубка Гагарина обыграла «Автомобилист» со счётом 4-1 и вышла в финал Восточной конференции, где играет с «Авангардом». После четырёх матчей серии уфимский клуб проигрывает 1-3. Пятый матч противостояния состоится завтра, 6 апреля, в Балашихе. Начало матча — в 17:00 мск. В случае поражения сезон для коллектива Цулыгина будет завершён.

В первом раунде плей-офф «Салават» взял верх над магнитогорским «Металлургом» (4-2).