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Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Ульяна Тригубчак
Сергей Емельянов
Фото: instagram.com/uly_3gubchak
«Ждём тебя топлес». Самая красивая девушка Уфы сдержит своё обещание
«Салават» вышел в финал Востока и теперь даже капитан команды ждёт фотосессии от Ульяны Тригубчак.
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» в пятом матче полуфинала Восточной конференции обыграл «Автомобилист» (4:1) и вышел в финал, выиграв серию второго раунда плей-офф со счётом 4-1. Уфимская команда в финале Востока сыграет с «Авангардом». Первые матчи серии состоятся 29 и 31 марта в Балашихе, после чего серия переедет в Уфу.
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции. Теперь она готова сдержать громкое обещание.

История началась с того, что журналистка в своём «твиттере» пообещала, что выложит фото топлес в случае, если подопечные Николая Цулыгина выйдут в финал конференции.

«Для топлес нужно хотя бы в финал конференции попасть!», — писала Ульяна в начале кубкового похода башкирского клуба.

После победы над «Автомобилистом» она призналась, что выполнит обещание.

На пост журналистки моментально отреагировал капитан уфимской команды Григорий Панин, всегда охотно ввязывавшийся в различные челленджи.

Защитник «Салавата» Панин — Тригубчак: ждём тебя топлес

Карьера Ульяны в уфимском клубе начиналась с её работы в качестве ice-girl на домашних матчах «Салавата Юлаева».

Завершив этот этап своей карьеры, Тригубчак стала интервьюером. Ульяна никогда не стеснялась своего тела и всегда была готова к эпатажным поступкам. Так произошло и после одного из матчей с магнитогорским «Металлургом», когда тренеру «Магнитки» Виктору Козлову явно было тяжело сконцентрироваться на ответах.

Тренеру «Магнитки» пришлось собрать волю в кулак и смотреть куда-то в сторону, только лишь не на свою собеседницу.

Ульяне не привыкать отмечать победы любимого клуба откровенными фотографиями в «инстаграме».
Ранее Тригубчак уже принимала участие в откровенной съёмке для журнала Maxim. Опыт был успешным для Ульяны, ведь тогда она попала в топ-10 участниц конкурса Miss Maxim-2017.

Правда, тогда максимально откровенных фотографий Тригубчак её подписчики не увидели. Но теперь Ульяна готовится исправить досадное недоразумение.

Ульяна, кстати, принимает участие в конкурсе прогнозов от «Чемпионата» и оба раза не ошиблась со ставкой на любимую команду.

«Предсказамус» и второй раунд плей-офф КХЛ. «Салават» снова их обломает?
Большинство прогнозистов уже в предвкушении битвы «Автомобилиста» и «Авангарда» в финале Востока.
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