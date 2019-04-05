Канарейкин: СКА показал и доказал, что даже при 0-2 никакой катастрофы нет

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился своим мнением относительно серии финала Запада между ЦСКА и СКА (2-2), сказав, что пятый матч серии будет непохожим на предыдущие.

«Приехать домой, уступая 0-2 в серии, и в третьем матче, который часто бывает определяющим, уступать в счёте — поверьте, ситуация не из лёгких. Москвичи в двух питерских матчах выглядели далеко не так, как на своём льду. Транжирить моменты в таких ответственных играх нельзя. Питерцы молодцы, выстояли дважды в меньшинстве в начале третьей игры, сумели потом выравнять положение и в итоге добились побед и в третьей игре, и в четвёртой. Теперь в серии вновь ничья, а это значит, что всё начинается с самого начала.

Я не очень люблю комментировать работу судей, но уверен в том, что в эпизоде с не засчитанным в ворота СКА голом они приняли правильное решение. По телевизору не всё было чётко видно и понятно. В любом случае москвичи не должны обвинять в чём-то судей, которые, между прочим, в первой и третьей играх не засчитали шайбы, заброшенные в их ворота.

«Игроки СКА показали и доказали, что даже при 0-2 в серии никакой катастрофы нет. Дома они решили задачу, и теперь серия возвращается в столицу. Матч будет сверхнапряжённым и, как уже принято, малорезультативным — три, ну максимум четыре шайбы мы увидим. Не исключаю вероятности овертайма, может быть, даже и нескольких. Но преимущество в психологическом плане у СКА.

Первый гол всегда важен, но матчи между ЦСКА и СКА показывают, что это вовсе не залог успеха. У ЦСКА дважды были моменты при счёте 1:0, то Григоренко не использовал шанс, то Шестёркин совершил чудо-сейв. Фортуна — такая вещь, что из рук её отпускать нельзя. Она может отвернуться навсегда», — сказал Канарейкин «Чемпионату».