Рирден: «Вашингтон» прошёл через взлёты и падения и добился огромного достижения

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:1), благодаря которой «столичная» команда выиграл Столичный дивизион.

«Я горжусь командой, которая вела борьбу за победу до 81-го матча сезона. Мы прошли через взлёты и падения, но в итоге заняли первое место, что является огромным достижением. Преимущество своего льда тоже крайне важно, нам нравится играть перед своей публикой», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с командой, занявшей седьмую строчку в конференции по итогам регулярного чемпионата. Пока на седьмой позиции располагается «Каролина Харрикейнз». В первом раунде Кубка Стэнли у команды Александра Овечкина будет преимущество домашней площадки.