Назаров — о драках в Уфе: судьи бездействовали, всё могло закончиться плачевно

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал три драки, произошедшие в концовке четвёртого матча серии финала Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» (2:4, 1-3 в серии).

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«Идёт плей-офф, нервы у всех на пределе, на льду появились четвёртые звенья. Судьи должны понимать, что будет драка. Если драка нужна, то арбитры должны отъехать в сторону, если не нужна — то надо предупредить людей о возможной длительной дисквалификации. Судьи же просто стояли и вбрасывали шайбу. По сути, бездействовали.



Никто не разнимал драчунов, была драка «три на три», всё могло закончиться очень плачевно. Очередными поездками на скорой помощи в близлежащие больницы. Повторюсь, в лиге нужны силовые форварды, которые бы вышли на лёд и в бою один на один сняли общий стресс. В таком случае все спокойно бы готовились к следующей игре. Теперь же наверняка последуют наказания, которые не выгодны обеим командам», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Три драки перед сиреной! Уфа и Омск достали друг друга Но такой хоккей хочется смотреть бесконечно.

Разбитые кулаки и восторг трибун. Почему такие драки не мешают хоккею Никто не хотел уступать, поэтому мужики из «Салавата» и «Авангарда» решили разбавить хоккей серией кулачных поединков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.