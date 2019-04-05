Шанцев — о контракте Кагарлицкого: средств хватит на всех, бюджет сохранится

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о ситуации с бюджетом клуба.

«Хватит ли денег на Кагарлицкого? Прогнозный бюджет у нас такой, что фонда оплаты труда хватит и на всех ребят, у кого есть контракты, и на всех ребят, кого хотим подписать. Мало того, могу смело сказать, что за потолок мы не выйдем.

И вообще мы готовимся к введению жёсткого потолка в КХЛ. Уже без всяких откатов с точки зрения того, что нельзя будет его превысить. И как только ты принесёшь контракт свыше 900 млн рублей, он будет завёрнут. Поэтому мы уже сейчас, заключая контракты на два года, смотрим не только в этот год, но и на следующий. Наш бюджет останется на том же уровне», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.