Крикунов: мне уже столько лет, что каждый сезон может стать последним

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что помогает ему находить силы для продолжения карьеры.



«Почему я каждый сезон говорю, что это мой последний сезон, а потом всё равно продолжаю карьеру? Да мне уже столько лет (68 лет. – Прим. «Чемпионата»), что, конечно, каждый сезон может стать последним. А силы я нахожу, потому что это любимая работа с тех пор, как я начал играть. Когда ещё пацаном был, мне было лет 14, я шёл с катка в Кирово-Чепецке, и у меня щёлкнула мысль: «Если я и смогу чего-нибудь добиться, то только в хоккее».



Жили мы тяжело, отец у меня утонул, когда мне было семь лет. Через неделю сестра родилась. И вот так и получилось, что нашёл себя в этом деле. Сначала играл, потом начал работать. И всё ещё работаю», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Руководство «Динамо» не имеет права подписать новый контракт с Крикуновым