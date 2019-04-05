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Женская сборная России одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Женская сборная России одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Хоккей / Прочие

Женская сборная России стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Финляндии. В первой игре на турнире россиянки обыграли сборную Швейцарии со счётом 2:1.

Сборная России оказалась в роли отыгрывающейся стороны в первом периоде после того, как Эвелина Разелли реализовала численный перевес. Анна Тимофеева восстановила равновесие на последних секундах первого игрового отрезка. Победный гол за 37 секунд до финальной сирены забила Ольга Сосина.

6 апреля сборная России проведёт матч с Финляндией. В первом матче команда Суоми проиграла американским хоккеисткам со счётом 2:6. В этой группе выступает также сборная Канады. В группе B играют команды Японии, Чехии, Германии, Швеции и Франции.

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