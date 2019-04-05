Никитин: не считаю, что у Сорокина были неудачные матчи в Санкт-Петербурге

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о пятом матче серии финала Запада со СКА (2:0, 3-2 в серии).



«Тяжёлая игра, как и вся серия. Ребята проявили характер, реализовали моменты. Я не считаю, что у Сорокина были неудачные матчи в Санкт-Петербурге. Замена в прошлой игре — это больше тактический ход. В хоккее иногда нужно менять вратаря не потому, что он плохо играет, а для того, чтобы встряхнуть команду. Вратарь — важная часть команды.



Мы играем с хорошей командой. СКА хорошо двигался, плюс удаление сразу выбило из ритма. Пока пришли в себя, время ушло. Перестановки в звеньях — это чисто интуиция. Нужно было встряхнуть команду.



Честно говоря, я не смотрю на то, что происходит на Востоке. У нас свои дела. Мне пока это неинтересно.



На матче был Дмитрий Медведев? Впервые это слышу от вас», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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