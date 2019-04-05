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Седьмой номер драфта-2018 Куинн Хьюз сыграет за сборную США на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Седьмой номер драфта-2018 Куинн Хьюз сыграет за сборную США на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз приглашен в ряды сборной США, информирует пресс-служба канадского клуба в «Твиттере». Сообщается, что он примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии.

19-летний хоккеист был выбран «Кэнакс» на драфте-2018 под общим 7-м номером. В этом сезоне он провёл 33 игры в студенческой команде университета Мичигана и отметился пятью заброшенными шайбами и 28 голевыми передачами. В НХЛ Хьюз провёл четыре игры в регулярном чемпионате и записал на свой счёт три результативные передачи.

Защитник принимал участие в двух последних молодёжных чемпионатах мира. В 2019 году он помог сборной США завоевать серебряные медали. В полуфинале турнира «звёздно-полосатые» обыграли сборную России со счётом 2:1, а в финале проиграли сверстникам из Финляндии.

Брат Куинна Джек является одним из фаворитов драфта-2019.

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