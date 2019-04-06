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Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» стал последней командой лиги, забронировавшей место в плей-офф. Таким образом, определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли.

Восточная конференция: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус».

Западная конференция: «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш».

Пока известны две пары первого раунда Кубка Стэнли. В Западной конференции «Сан-Хосе» второй год подряд сыграет с «Вегас Голден Найтс». Преимущество домашней площадки за «акулами».

В Восточной конференции второй год кряду сойдутся «Бостон» и «Торонто».

В Западной конференции стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли
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