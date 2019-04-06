Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Луонго: в следующем сезоне могу быть вторым вратарём, меня это устраивает

Луонго: в следующем сезоне могу быть вторым вратарём, меня это устраивает
Хоккей / НХЛ

40-летний вратарь клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Роберто Луонго сказал, что не хочет завершать игровую карьеру.

«Я по-прежнему люблю хоккей, но надо учитывать и другие факторы. Во-первых, хочу встретиться с руководством, обсудить наши точки зрения, планы клуба на следующий сезон и межсезонье. Во время этого чемпионата мы редко пересекались, особенно во второй части, поэтому не знаю, каким они видят будущее. Когда узнаю их намерения, вернусь домой, и вместе с семьей мы решим, как мне лучше поступить.

Я знаю, что это такое. Понимаю, мне 40, и уже тяжелее справляться с нагрузками. Больше времени уходит на восстановление. Отдаю себе отчет, что это наиболее вероятный вариант, и он меня устраивает», — цитирует голкипера официальный сайт лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент