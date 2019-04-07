Александр Овечкин в восьмой раз завоевал «Морис Ришар Трофи»

Сегодня, 7 апреля, завершатся последние матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В активе 33-летнего россиянина 51 заброшенная шайба, к которой он прибавил 38 результативных передач. Ближайшим преследователем Овечкина стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, забивший 50 голов. Немецкий форвард отметился заброшенной шайбой в игре с «Калгари Флэймз» (3:1), но не смог догнать Овечкина.

Овечкин лидирует по количеству выигранных «Морис Ришар Трофи», награда существует с 1999 года. По два раза становились обладателями данного приза нападающие Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

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