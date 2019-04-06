Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бурмистров забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф

Бурмистров забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф
Хоккей / КХЛ

В первом периоде встречи хоккейного клуба «Авангард» и уфимского «Салавата Юлаева» счёт открыл нападающий команды гостей Александр Бурмистров. Форвард поразил ближнюю девятку ворот Игоря Бобкова. Для Бурмистрова это первый гол в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент