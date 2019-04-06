Бурмистров забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф

В первом периоде встречи хоккейного клуба «Авангард» и уфимского «Салавата Юлаева» счёт открыл нападающий команды гостей Александр Бурмистров. Форвард поразил ближнюю девятку ворот Игоря Бобкова. Для Бурмистрова это первый гол в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.