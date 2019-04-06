Бурмистров забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф

В первом периоде встречи хоккейного клуба «Авангард» и уфимского «Салавата Юлаева» счёт открыл нападающий команды гостей Александр Бурмистров. Форвард поразил ближнюю девятку ворот Игоря Бобкова. Для Бурмистрова это первый гол в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.