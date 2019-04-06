Шумаков – о матче с «Салаватом»: такое поражение не станет переломным

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков поделился эмоциями после матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 «ОТ).



«Забивать нужно свои моменты. Нормальная игра была. Боевой, равный матч. Им отступать некуда было. Мы ведём в серии 3-2, такое поражение не станет переломным. Без разницы, где играть — дома или на выезде.



Слова Сергеева (защитник «Салавата» назвал Шумакова симулянтом, когда они шли в подтрибунку. – Прим. «Чемпионата»)? Да ничего особенного», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Уфимская команда открыла счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Александра Бурмистрова, забросившего первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В середине первого периода Сергей Шумаков восстановил паритет, а в концовке второго игрового отрезка Максим Тальбо протолкнул шайбу в ворота Юхи Метсолы, реализовав большинство. В третьем периоде арбитры сначала отменили гол омичей, зафиксировав помеху вратарю, а затем Линус Умарк сравнял счёт. Во втором овертайме победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.