Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шумаков – о матче с «Салаватом»: такое поражение не станет переломным

Шумаков – о матче с «Салаватом»: такое поражение не станет переломным
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков поделился эмоциями после матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 «ОТ).

«Забивать нужно свои моменты. Нормальная игра была. Боевой, равный матч. Им отступать некуда было. Мы ведём в серии 3-2, такое поражение не станет переломным. Без разницы, где играть — дома или на выезде.

Слова Сергеева (защитник «Салавата» назвал Шумакова симулянтом, когда они шли в подтрибунку. – Прим. «Чемпионата»)? Да ничего особенного», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Уфимская команда открыла счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Александра Бурмистрова, забросившего первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В середине первого периода Сергей Шумаков восстановил паритет, а в концовке второго игрового отрезка Максим Тальбо протолкнул шайбу в ворота Юхи Метсолы, реализовав большинство. В третьем периоде арбитры сначала отменили гол омичей, зафиксировав помеху вратарю, а затем Линус Умарк сравнял счёт. Во втором овертайме победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

Попробуйте затащить «Салават» в отпуск! Такой серии нужен седьмой матч
89 минут настоящего пиршества. Этот хоккей можно смотреть вечность.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент