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Георгиев: боролись за свои места в составе «Рейнджерс» на следующий сезон

Георгиев: боролись за свои места в составе «Рейнджерс» на следующий сезон
Хоккей / НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ). Российский голкипер отразил 36 бросков.

«Я очень горд. Все усиленно сражались. Очевидно, ребята боролись за свои места на следующий сезон. Думаю, это важный результат для нас, если хотим чувствовать уверенность в следующем сезоне», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил Райан Строум. Самым результативным в составе «Рейнджерс» стал Владислав Наместников, который набрал 2 (1+1) очка. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 50 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2».

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