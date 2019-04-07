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Какая пара плей-офф НХЛ интересна вам больше всего?

Какая пара плей-офф НХЛ интересна вам больше всего?
Хоккей / НХЛ

Сегодня, 7 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19.

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какая пара плей-офф НХЛ интересна вам больше всего?»

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.

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Все пары первого раунда.
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