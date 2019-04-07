Объявлены шансы команд в лотерее драфта НХЛ, «Колорадо» — фаворит

После завершения регулярного чемпионата НХЛ определились шансы команд на победу в драфт-лотерее. Розыгрыш трёх первых пиков на драфте-2019 пройдёт в Торонто 9 апреля.

В нём примут участие все клубы, не попавшие в плей-офф в нынешнем сезоне, за исключением «Оттавы Сенаторз», чей выбор достанется «Колорадо Эвеланш». Вероятности по сравнению с прошлым годом не пересматривались.

Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора – у «Эвеланш» (18,5%). Далее следуют «Лос-Анджелес Кингз» (13,5%), «Нью-Джерси Дэвилз» (11,5%), «Детройт Ред Уингз» (9,5%) и «Баффало Сэйбрз» (8,5%).

На первом будет определён клуб, который получит первый выбор драфта, на втором этапе — второй выбор, на третьем — третий выбор. Со второго этапа лотереи шансы команд будут пропорционально возрастать в зависимости от того, какой клуб выиграл первый выбор. То же самое справедливо для третьего этапа, в зависимости от итогов второго.