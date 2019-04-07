НХЛ готовится выписать Войнову новую дисквалификацию на длительный срок

Национальная хоккейная лига готовится выписать российскому защитнику Вячеславу Войнову новую дисквалификацию на длительный срок, сообщил один из главных американских инсайдеров Эллиотт Фридман.

«В какой-то момент за последние несколько месяцев у Войнова состоялось слушание в лиге. И ожидается, что в ближайшие 24-48 часов НХЛ объявит о его дисквалификации на длительный срок. Это будет новое наказание в дополнение к уже отбытому. Думаю, самым большим вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации. Пока никто этого не знает, однако мы ожидаем, что лига выпишет ему большой срок», — сказал Фридман.

Ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

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