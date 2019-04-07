Стэмкос: «Тампа» провела отличный сезон, но нам этого недостаточно

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф.

«Нелегко добиться такого результата при нынешнем равенстве команд в НХЛ, что является отличным достижением. Мы провели отличный сезон, но команде этого недостаточно.

Многие из нас впервые в карьере оказались в ситуации, когда наша команда так рано гарантировала себе место в плей-офф (19 марта. — Прим. «Чемпионата). Мы знали, что уже решили эту задачу, но все равно хотели завершить чемпионат на высокой ноте. Думаю, у нас получилось. Мы готовы к плей-офф", — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

«Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-1995/96.