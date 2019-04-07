Плей-офф ВХЛ: «Рубин» обыграл «Торос» и повёл в серии со счётом 3-2

«Торос» встречался с «Рубином» в пятом матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Нефтекамске и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



Таблица плей-офф Высшей хоккейной лиги



«Рубин» открыл счёт на 6-й минуте стараниями Вадима Кравченко, а на последней минуте первого игрового отрезка Станислав Тунхузин реализовал численный перевес и укрепил преимущество тюменского клуба. Во втором периоде Алексей Князев забросил третью шайбу в ворота «Тороса», отличившись в формате «5 на 4». В третьей двадцатиминутке хозяева отыграли один гол усилиями Максима Рогова, но в концовке Денис Давыдов увеличил преимущество до трёх шайб.



«Рубин» повёл в серии со счётом 3-2, шестая игра состоится 10 апреля в Тюмени.