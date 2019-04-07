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Плей-офф ВХЛ: «Рубин» обыграл «Торос» и повёл в серии со счётом 3-2

Плей-офф ВХЛ: «Рубин» обыграл «Торос» и повёл в серии со счётом 3-2
Хоккей / ВХЛ

«Торос» встречался с «Рубином» в пятом матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Нефтекамске и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Таблица плей-офф Высшей хоккейной лиги

«Рубин» открыл счёт на 6-й минуте стараниями Вадима Кравченко, а на последней минуте первого игрового отрезка Станислав Тунхузин реализовал численный перевес и укрепил преимущество тюменского клуба. Во втором периоде Алексей Князев забросил третью шайбу в ворота «Тороса», отличившись в формате «5 на 4». В третьей двадцатиминутке хозяева отыграли один гол усилиями Максима Рогова, но в концовке Денис Давыдов увеличил преимущество до трёх шайб.

«Рубин» повёл в серии со счётом 3-2, шестая игра состоится 10 апреля в Тюмени.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
07 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
1 : 4
0:2, 0:1, 1:1
Рубин
Тюмень
0:1 – Кравченко (Ячменёв) – 05:40 (5x5), 0:2 – Тунхузин (Верёвкин) – 19:03 (5x4), 0:3 – Князев (Карлин) – 34:26 (5x4), 1:3 – Рогов (Петрищев) – 41:08 (5x4), 1:4 – Давыдов (Фаст, Кравченко) – 56:07 (5x5)
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