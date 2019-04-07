Никитин — о серии со СКА: всё решится в седьмой игре, это справедливо

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:3 в шестом матче финале Западной конференции.



«Тяжёлая игра, обе команды показали хороший хоккей, где-то мы недотерпели. Всё будет решаться в седьмой игре, это справедливо.

В чём отличие этого матча от предыдущего? Там три забили, тут три пропустили. По игре разбирать не готов», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Хозяева открыли счёт на 16-й минуте стараниями Наиля Якупова. Во втором периоде форвард питерских «армейцев» оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. ЦСКА нашёл достойный ответ в виде двух голов Мэта Робинсона, оформившего дубль за две с половиной минуты. Во втором случае защитник гостей реализовал большинство. Хозяева снова вышли вперёд в третьем периоде после того, как Никита Гусев отличился в формате «5 на 4», и счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.