Мальцев: сегодня арбитры что-то долго смотрели видеоповторы

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился мнением об игре с ЦСКА (3:2, 3-3 в серии).



«Сейчас чуть-чуть порадуемся и будем готовиться к следующей игре. У меня был большой напряг, пытался играть аккуратно. Думаю, седьмая будет ещё интереснее. Когда забиваешь гол, всё время подъём. Они и большинство начали реализовывать. Мы не опускали руки, много таких ситуаций было.



Наверное, для меня это был самый напряжённый матч в карьере. В седьмом матче коленки трястись не будут. Наверное, можно было ожидать семиматчевой серии.



Сегодня что-то долго смотрели видеоповторы… А так, отдохнуть можно. Арбитры вроде смотрели на выход шайбы из зоны, я не видел момент», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Запад равняется на Восток! СКА и ЦСКА выдали самый крутой матч в серии Пять голов, видеопросмотры, отменённое удаление и даже драка – в этой игре было всё! А исход «армейского» дерби решит седьмой матч.