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Тодд Маклеллан — главный претендент на пост тренера «Лос-Анджелеса»

Тодд Маклеллан — главный претендент на пост тренера «Лос-Анджелеса»
Хоккей / НХЛ

Бывший главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан может возглавить «Лос-Анджелес Кингз», сообщает журналист Деннис Бернстейн.

По его информации, специалист является главным кандидатом на пост, который освободился после ухода Уилли Дежардена. Сообщается, что в услугах 51-летнего канадца заинтересованы ещё несколько клубов НХЛ.

По итогам нынешнего сезона «короли», в составе которых выступает российский форвард Илья Ковальчук, заняли последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии набрал 71 очко в 82 матчах регулярного чемпионата.

Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса, под руководством которого команда провалила начало регулярного чемпионата.

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