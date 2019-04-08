Куликов: когда играем с «Тампой», ощущение, что Кучерова невозможно остановить

Защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением об игре лучшего бомбардира регулярного чемпионата-2018/19 Никиты Кучерова.

«Конечно, Кучеров сейчас — лучший хоккеист НХЛ. Это же по очкам видно. Лучший бомбардир НХЛ всё-таки по системе «гол+пас». Когда мы играем против его «Тампы», ощущение, что Никиту невозможно остановить», — приводят слова Куликова «Известия».

Лидер бомбардирской гонки забил гол и отдал передачу в матче с «Бостон Брюинз» (6:3). Благодаря этому российский форвард набрал уже 128 очков в нынешнем регулярном сезоне. Кучеров побил российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).