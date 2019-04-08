Видгоф — о селекции «Трактора»: в середине мая у нас много чего будет

Директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал о курсе на возвращение в клуб челябинских воспитанников.

«Отъезд воспитанников? Это самая большая беда, против которой я всегда был. И когда мы в Суперлигу выходили, и в 2010 году. Мы всегда главным ориентиром ставили возвращение наших воспитанников. Механизм возврата очень тяжёлый. Есть контрактная система, и её обойти никак нельзя.

Это только договариваться, разговаривать, и по-другому никак. Есть обязательства, которые нарушать нельзя. Это очень сложный и длительный процесс. Сейчас в плане персоналий и фамилий мне сказать нечего. Пока. Но скоро скажем. Думаю, что в середине мая у нас много чего будет», — цитирует Видгофа официальный сайт челябинского клуба.