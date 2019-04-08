Тейлор Бек принял участие в раскатке «Авангарда» перед шестым матчем серии

Сегодня, 8 апреля, в Уфе пройдёт шестой матч финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» (2-3).

Омская команда провела утреннюю раскатку, в которой принял участие лучший бомбардир «ястребов» в нынешнем плей-офф Тейлор Бек. Один из лидеров «ястребов» получил травму в третьем матче серии с «Салаватом» и пропустил последние две игры.

В этом плей-офф на счету 27-летнего канадца четыре заброшенные шайбы и 14 результативных передач в 12 матчах при показателе полезности "+2" и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч Тейлор проводит на льду 18 минут 31 секунду.

Команда Боба Хартли ведёт в серии со счётом 3-2 и может сегодня выйти в финал Кубка Гагарина.